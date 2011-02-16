Виконавці та продюсери просять владу залишити музичні квоти

Громадська організація «Коаліція виконавців та продюсерів України» закликає владу не допустити скасування існуючих квот на музичні твори українських авторів і виконавців в ефірі телерадіоорганізацій.

Про це йдеться у зверненні Коаліції виконавців та продюсерів України до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрія ШЕВЧЕНКА та до голів парламентських фракцій.

У зверненні, копію якого передано УНІАН, зокрема, зазначається: «Ми, українські артисти і музичні продюсери, хочемо звернути Вашу увагу на надзвичайно небезпечну ситуацію, що склалась в українській музичній індустрії у зв’язку з прийняттям в першому читанні проекту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)» (№ 6342 від 26 квітня 2010 року, прийнято в першому читанні 1 лютого 2011 р., ініціатор законопроекту – член фракції Партії регіонів, народний депутат України Олена БОНДАРЕНКО).Даним законопроектом передбачається скасувати існуючі квоти на музичні твори українських авторів і виконавців в ефірі телерадіоорганізацій».

Автори звернення переконані, що прийняття даного законопроекту в цілому призведе до непоправних наслідків для музичної культури України.

Коаліція виконавців та продюсерів України зазначає, що вже більш як п’ять років у ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено квоти для музичних творів українських авторів і артистів, зокрема вказано, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

Наявність даних квот дозволяє популяризувати українську музику (незалежно від мови її виконання), «відкривати» нових молодих артистів, забезпечувати розвиток вітчизняної музичної культури.

Скасування квот на музичні твори українських авторів і виконавців в ефірі вітчизняних телерадіоорганізацій, на переконання авторів звернення, призведе до наступних наслідків:

кількість української музики (незалежно від мови її виконання) в ефірі українських телерадіоорганізацій принципово зменшиться на користь зарубіжних артистів;

поява нових виконавців стане неможливою, адже поновиться колишня практика платних ротацій в ефірі телерадіоорганізацій для українських артистів, що в нинішніх економічних умовах не вдасться забезпечити;

створення нових творів українськими авторами різко зменшиться і буде позбавлене сенсу, адже їхні нові твори не матимуть можливості для популяризації, що здійснюється переважно в ефірі телерадіоорганізацій;

роялті, що сплачується українськими телерадіоорганізаціями, сплачуватиметься не українським авторам і виконавцям, а на користь зарубіжних митців. Відповідно, ці кошти залишатимуться не в Україні для розвитку вітчизняної музичної культури, а відправлятимуться закордон.

При цьому автори звернення не погоджуються з автором законопроекту, яка стверджує, що необхідність його прийняття пов’язана з потребою приведення законодавства України про телебачення і радіомовлення у відповідність до ч. 1 ст. 10 Європейської Конвенції про транскордонне телебачення.

Зокрема, автори звернення наголошують, що Європейська Конвенція про транскордонне телебачення жодною своєю нормою не забороняє введення квот для національного виробника культурного продукту; Європейська Конвенція про транскордонне телебачення регулює відносини, пов’язані лише з телебаченням, в той час як Законопроект № 6342 скасовує квоти для музичних творів українських авторів і виконавців як на телебаченні, так і на радіо; сторонами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення є, зокрема такі держави як Франція, Польща, Чехія, Угорщина тощо, які мають аналогічні квоти для своїх національних творів в ефірі телерадіоорганізацій; створений Європейською Конвенцією про транскордонне телебачення Постійний Комітет, що складається з представників усіх держав-сторін Конвенції і має право тлумачити положення Конвенції, не робив зауважень Україні щодо наявності квот для музичних творів українських авторів і виконавців.

Коаліція виконавців та продюсерів України наголошує, що прийняття законопроекту №6342 жодним чином не пов’язане з приведенням законодавства України до положень Європейської Конвенції про транскордонне телебачення і не урізноманітнить програми вітчизняних телерадіоорганізацій. Натомість прийняття даного законопроекту в цілому завдасть значної шкоди всім українським авторам і виконавцям музики (незалежно від мови виконання, популярності, жанрів музики, політичних симпатій).

«З огляду на наведене, просимо вас не допустити завдання шкоди українській музичній культурі і прийняття законопроекту № 6342 в другому читанні і в цілому», - йдеться у зверненні найвідоміших українських виконавців і продюсерів.

Довідка УНІАН. Коаліція виконавців та продюсерів України покликана захищати права і законні інтереси відповідних правовласників, зокрема шляхом впливу на державну політику у сфері інтелектуальної власності. Організація об’єднує велику кількість артистів і музичних продюсерів, серед яких такі відомі кожному громадянинові України імена як: Руслана, Андрій ДАНИЛКО, Ірина БІЛИК, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Гарік КРІЧЕВСЬКИЙ, Таїсія ПОВАЛІЙ, Ані ЛОРАК, Віктор ПАВЛІК, Тіна КАРОЛЬ, ПОТАП та Настя КАМЕНСЬКИХ, Андрій КУЗЬМЕНКО-«СКРЯБІН», Альона ВІННИЦЬКА, Марія Бурмака, «Друга Ріка», «Віа-Гра», Гайтана, «НеАнгели», «СКАЙ», «ТНМК», «Мандри», «Бумбокс», «Тартак», «Авіатор», «Нікіта», «Алібі», «Моторрола», «Армія», «Dazzle Dreams», Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Ольга ГОРБАЧОВА, Вадим КРАСНООКИЙ «Mad Heads XL», Едуард КЛІМ, Дмитро КОСТЮК, Костянтин МЕЛАДЗЕ, Ігор ЛІХУТА, Юрій НІКІТІН, Ігор КОНДРАТЮК та багато інших.