Янукович подякував футболістам Ахметова

Президент Віктор Янукович подякував футболістам ФК "Шахтар" за гру з "Ромою", в якій українська команда здобула перемогу.

Про це повідомляється на сайті ФК "Шахтар".

"Після закінчення матчу "Рома" - "Шахтар" у роздягальню до футболістів зайшов Рінат Ахметов. Президент клубу привітав команду з історичною перемогою", - сказано в повідомленні.

"Після чого (Ахметов) повідомив, що кількома хвилинами раніше йому зателефонував президент України Віктор Янукович і попросив від його імені подякувати гравцям і тренерському штабу "Шахтаря" за сьогоднішню гру!", - додається у ньому.

Донецький "Шахтар" обіграв на виїзді італійську "Рому" в першому матчі 1/8 фіналу "Ліги чемпіонів-2010/2011" з рахунком 3:2.

Гра у відповідь відбудеться 8 березня у Донецьку.

Українська правда