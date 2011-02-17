Депутати фракції Віталія Кличка «УДАР» у Київраді подаватимуть позов до суду на Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за його бездіяльність.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фракції, поширеній після того, як депутати разом із журналістами сьогодні так і не побачили мера на своєму робочому місці.

“Піднявшись о 12-й годині на 9-й поверх будівлі Київради, де знаходиться приймальня мера, депутати застали лише кількох працівників охоронної структури й зачинені двері. Після тривалого очікування депутатам таки вдалося додзвонитися до працівників апарату Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які не змогли підтвердити, що мер знаходиться на роботі”, - підкреслюється в повідомленні. При цьому у фракції також відзначили, що виходити до депутатів та працівників ЗМІ представники мера відмовились.

«Усе це свідчить про те, що мер працювати не може і не хоче. Він раптово з’явився в столиці, дав кілька інтерв’ю, його начебто навіть бачили на робочому місці – але все це тривало недовго. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову зник невідомо куди. Навіть сесії Київради, знову перевищуючи повноваження, веде Олесь ДОВГИЙ», – заявила заступник голови фракції Наталія НОВАК.

В повідомленні наголошується, що бездіяльність мера є очевидною, тому фракція Віталія Кличка «УДАР» ініціюватиме позов до суду з тим, аби той притягнув столичного міського голову до відповідальності.

“Наші юристи уже готують відповідні документи, найближчим часом ми звернемось до суду”, - додала Н.НОВАК.

Також фракція Віталія Кличка «УДАР» закликала центральну владу не закривати очі на ситуацію в столиці та зробити вибір: “або змусити ЧЕРНОВЕЦЬКОГО працювати, або оголосити дострокові вибори мера”.

“Для цього потрібна лише політична воля”, - впевнені представники політичної сили.