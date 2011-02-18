Арбузов: МВФ не бачить передумов для великих коливань курсу гривні

«Представники Міжнародного валютного фонду не бачать сьогодні жодних передумов для виникнення великих коливань курсу національної валюти України».

Про це заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі обговорювалися питання функціонування банківської системи держави, її розвиток, а також результати зустрічей представників НБУ та МВФ.

За словами С.АРБУЗОВА, представники МВФ позитивно оцінюють стан виконання українською стороною умов меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом.

«Були обговорені і питання монетарної політики НБУ. МВФ визнав, що Національний банк має всі необхідні інструменти для відпрацювання питань, які є найважливішими», - сказав Голова НБУ.

Говорячи про оцінку представниками МВФ готовності Національного банку України і надалі виконувати умови меморандуму, а також нинішнього стану банківської системи і стабільності української валюти, С.АРБУЗОВ відзначив: «МВФ задоволений виконанням Україною всіх умов меморандуму, монетарною політикою та курсоутворенням НБУ. Представники Міжнародного валютного фонду не бачать сьогодні жодних передумов для виникнення великих коливань курсу національної валюти України».

Як повідомляв УНІАН, 1-11 лютого ц. р. в Україні з візитом перебувала місія Міжнародного валютного фонду для проведення переговорів про два перегляди виконання програми у рамках договору stand-by.