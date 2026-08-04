Експерти знайшли доступний OLED-телевізор Samsung: він майже не поступається флагманам

Модель Samsung S85H назвали одним із найкращих варіантів для тих, хто тільки планує купити свій перший OLED.

Ціни на OLED-телевізори поступово знижуються, і такі пристрої стають доступнішими для звичайних покупців. Але знайти по-справжньому якісний телевізор у початковому ціновому сегменті довгий час залишалося складним завданням. Тепер ситуація може змінитися завдяки Samsung S85H.

Експерти What Hi‑Fi протестували Samsung S85H та заявили, що це один із найкращих недорогих OLED-телевізорів, які їм доводилося перевіряти. Новинка забезпечує яскраве, контрастне та глибоке зображення, яке перевершує більшість конкурентів у цьому класі.

Samsung S85H входить до нової лінійки 2026 року, так само як і дорожчий Samsung S99H, який What Hi‑Fi раніше визнали одним із найкращих OLED-телевізорів компанії. Однак якщо ціна старшої моделі перевищує 2000 євро, то S85H став більш доступним варіантом за 1300 євро для тих, хто тільки планує перейти на OLED.

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Особливо добре в тестах телевізор показав себе під час відтворення HDR-контенту. Під час перегляду складних сцен із високою яскравістю Samsung S85H здатний передавати більше відтінків, наприклад у яскравих заходах сонця, де інші телевізори показують менш деталізоване зображення.

У передачі кольорів є кілька недоліків, таких як дещо перенасичені червоні відтінки, однак це можна виправити за допомогою калібрування. Мінімальна діагональ у Samsung S85H – 48 дюймів. Для любителів більших екранів є варіанти з діагоналлю 55, 65, 77 та 83 дюйми.

Samsung S85H отримав сучасні характеристики, які роблять його чудовим вибором не тільки для кіноманів, але й для геймерів. Телевізор оснащений чотирма портами HDMI 2.1 із підтримкою сигналу 4K при 120 Гц, а також технологіями VRR та ALLM. Модель підтримує стандарти HDR10+, HDR10 та HLG, але, як завжди у телевізорів Samsung, тут відсутня технологія Dolby Vision.

За роботу Smart TV відповідає фірмова система Tizen, яка пропонує доступ до всіх популярних сервісів: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV та інших додатків.

Головний недолік Samsung S85H – звук

Найслабшою частиною телевізора стала вбудована аудіосистема. Samsung встановила 2.0-канальну систему з Dolby Atmos потужністю 20 Вт, однак їй бракує низьких частот. Розподіл каналів працює непогано, але для перегляду фільмів автори рекомендують використовувати додаткову звукову панель або повноцінну акустичну систему.

"Якщо ваш бюджет не дозволяє придбати телевізор середнього цінового сегмента, а ви тільки починаєте знайомитися з OLED, то Samsung S85H стане чудовою відправною точкою. Він перевершує більшість конкурентів у цьому класі за найважливішим параметром – якістю зображення", – підсумували в What Hi‑Fi.

Раніше експерти пояснили, чому навіть телевізор із топовим екраном може показувати зображення погано. При купівлі Smart TV багато хто ігнорує процесор, хоча саме він відповідає за плавну роботу та якість зображення.

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