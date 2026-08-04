Ціни на житло у Києві можуть обвалитись вже незабаром: прогноз рієлторів

Восени оренда почне традиційно дорожчати із початком навчального сезону.

Вартість житла у Києві дедалі більше залежить від безпекової ситуації. Вже восени ціни можуть знизитися на 20%.

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта для УНІАН розповів, що посилення російських атак на Київ уже починає впливати на настрої покупців. Так, у столиці вже є мікрорайони, які не становлять інтересу для покупців.

"Якщо така тенденція збережеться, то безумовно покупець буде своє рішення відтерміновувати стосовно Києва. Це може призвести до зниження цін восени. Думаю, на 20% ціни можуть знизитись в більшості сегментів ринку", - прогнозує фахівець.

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Рієлтор Олександр Бойко погоджується, що ключовими факторами лишатимуться воєнні та безпекові ризики. Крім цього, на вартість нерухомості впливатимуть міграція, доходи домогосподарств, курс валют, стан новобудов і довіра до податкових правил.

"Тому ринок реагуватиме не стільки "в середньому", скільки по окремих районах та типах житла", - каже рієлтор.

Керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький також не прогнозує різких стрибків вартості житла, адже покупці і надалі обиратимуть нерухомість без поспіху, з огляду на ціну, якість і локацію.

Ситуація на ринку оренди

Експерти сходяться на думці, що до кінця літа різких змін на ринку нерухомості не буде. Водночас уже восени ситуація може змінитися: оренда традиційно почне дорожчати із початком навчального сезону.

"На ринку оренди до середини серпня відчутних коливань не буде. А далі, з початком навчального й ділового сезону, попит, а разом з ним і ціни традиційно підуть вгору", - каже Поберезький.

Бойко, у свою чергу, не очікує різкого злету цін, оскільки ринок стримуватиме купівельна спроможність українців.

Ринок нерухомості України - останні новини

Ціни на оренду житла у містах, куди традиційно переїжджають новоспечені студенти, досить відчутно зросли порівняно з минулим роком. Згідно з дослідженням OLX Нерухомість, традиційно найвища вартість зберігається у містах, що є великими економічними центрами. Втім, в умовах воєнного стану на вартість також впливає і безпекова ситуація у регіоні, тож у містах півдня та сходу України фіксують нижчі ціни.

Раніше УНІАН писав, що вигідніше – купувати чи орендувати житло. За словами рієлтора Олександра Бойка, купівля в кредит може бути логічним кроком, адже людина поступово формує власний актив, а не фінансує орендодавця. Водночас оренда залишається більш гнучким варіантом, особливо коли є ризики зміни роботи чи міста проживання.

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