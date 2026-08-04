Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 5 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 5 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,75 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,75/44,80 грн/дол., а до євро - 51,43/51,48 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 4 серпня зріс на 20 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складав 52 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51 гривня за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України зріс на 11 копійок і складав 45,08 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,42 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 16 копійок і становив 51,93 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,26 гривні за євро.

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