Росіянам не допомогла навіть поява двомісної модифікації літака, яка нещодавно вперше піднялася в небо.

Індія вирішила не купувати російські винищувачі Су-57Е, попри всі намагання Росії продати ці літаки. Рішення підтвердив секретар міністерства оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх, повідомляє Defence Security Asia.

"Ні, ми не розглядаємо закупівлю літаків Сухого", – заявив Сінгх, відповідаючи на запитання щодо придбання нових винищувачів. Він додав, що Індія активно працює над модернізацією наявних літаків "Су", які виробляються за ліцензією РФ.

Останнім часом Росія всіма силами просувала Су-57Е на індійський ринок, пропонуючи не лише продаж літаків, а й локалізацію їхнього виробництва на потужностях індійської компанії Hindustan Aeronautics Limited із передачею технологій.

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У грудні 2025 року на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді російський диктатор Володимир Путін обговорював ідею спільного виробництва цих літаків. Пропозиція передбачала постачання двох-трьох ескадрилей (до 40 машин).

Альтернативною Су-57Е повинен стати індійський винищувач нового покоління AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), який поки що існує на стадії створення прототипів.

Експерти пов'язують відмову від закупівлі Су-57 із негативним досвідом участі Індії у спільній програмі FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), з якої країна вийшла у 2018 році. Тоді Нью-Делі пояснив рішення претензіями до характеристик Су-57 зокрема, невідповідністю вимогам малопомітності.

Таким чином, нова відмова індійської сторони стала вже другим великим провалом Су-57 на індійському ринку.

Су-57 – інші новини

Невдача Су-57 в Індії не повинна дивувати, адже з часів першого польоту винищувача у 2010 році він майже не зацікавив міжнародних покупців. Єдиним відомим іноземним замовником за всі роки став Алжир, який начебто придбав невелику партію цих машин.

Росіянам не допомогла навіть поява двомісної версії літака, яка нещодавно вперше піднялася в небо. Передбачалося, що саме вона зацікавить індійців, адже вони давно експлуатують двомісні Су-30МКІ. Однак ці очікування не справдилися.

Надії на Китай у Москви практично не лишилося, адже сьогодні Пекін масово виготовляє власні винищувачі п’ятого покоління. Окрім того, Су-57 зганьбився на міжнародному авіашоу в Китаї, де фахівці висміяли російську культуру виробництва.

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