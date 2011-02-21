Янукович підписав указ про створення Конституційної Асамблеї

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

З метою підтримки ініціативи першого Президента, В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група, відповідно до указу, має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.

В указі Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України пропонується сприяти діяльності Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, в тому числі з аналітичного супроводження, організації відповідних публічних заходів для обговорення підготовлених пропозицій і рекомендацій, залучення до такого обговорення максимально репрезентативного наукового середовища, широких кіл громадськості.

Кабінет міністрів України за зверненням Л.КРАВЧУКА має забезпечити вирішення питань щодо створення належних умов для діяльності Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, висвітлення її роботи.

Відповідно до указу, до складу Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї увійшли Л.КРАВЧУК, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, доктор філософських наук, професор Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, академіки, професори, вчені з інших університетів та наукових інститутів, народні депутати різних скликань, судді Верховного Суду України у відставці, юристи.