Тимошенко: Янукович скоро вноситиме правки у 10 заповідей

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко називає аферою ініціативу президента щодо внесення нових змін до Конституції.

Так вона прокоментувала створення з ініціативи президента Конституційної асамблеї.

"Янукович починає аферу з новими змінами до Конституції. Диктатору не вистачає диктатури. Скоро він вноситиме правки до 10 заповідей. Патологія", - написала Тимошенко у своєму Twitter.

Як відомо, сама Тимошенко вибудувала кілька виборчих кампаній на обіцянці внесення нового проекту Конституції.

Українська правда