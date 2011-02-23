Тимошенко: Янукович скоро вноситиме правки у 10 заповідей
08:21, 23 лютого 2011Політика
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Лідер Батьківщини бачить "аферу"
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко називає аферою ініціативу президента щодо внесення нових змін до Конституції.
Так вона прокоментувала створення з ініціативи президента Конституційної асамблеї.
"Янукович починає аферу з новими змінами до Конституції. Диктатору не вистачає диктатури. Скоро він вноситиме правки до 10 заповідей. Патологія", - написала Тимошенко у своєму Twitter.
Як відомо, сама Тимошенко вибудувала кілька виборчих кампаній на обіцянці внесення нового проекту Конституції.
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