Прокуратура згадала про яйця і шашки у Верховній Раді

Депутата від НУНС Андрія Парубія знову викликано на допит у зв’язку з подіями у Верховній Раді 27 квітня 2010 року.

Про це він написав у своїй сторінці у Facebook, повідомляє Українська правда.

"Щойно зателефонував старший слідчий прокуратури Києва Авраменко Олександр Іванович і запросив мене у прокуратуру для дачі свідчень щодо відкритої проти мене кримінальної справи по подіях 27 квітня (ратифікація Харківських угод)", - зазначив депутат.

"На моє питання, чим викликане поновлення інтересу до справи, я отримав відповідь: "Пора приймати рішення". Хочуть залякати? Не вдасться!", - додав він.

Як відомо, 14 травня прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти Парубія та Гримчака за підозрою у втручанні в діяльність голови Верховної Ради й інших депутатів парламенту з метою не допустити ратифікації угоди про продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Справа була порушена за статтею 28 Кримінального кодексу (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і 344 (втручання в діяльність державного діяча).