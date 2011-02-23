Проект Шустера заручився підтримкою ЄС

Проект Савіка ШУСТЕРА "Стань лідером!" отримав підтримку програми Євросоюзу "Підтримка сталого регіонального розвитку" через організацію спеціального навчання переможців цього конкурсу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили виконавчий директор Асоціації агенцій регіонального розвитку Юрій ТРЕТЯК, керівник економічних програм Представництва Євросоюзу в Україні Хосе Леон ЛОРЕ та журналіст і автор проекту С.ШУСТЕР.

"Програма "Стань лідером!", яку здійснює "Савік Шустер Студія", покликана знайти талановиту молодь, яка може реалізовувати корисні, гарні ідеї в своїх регіонах, в своїх громадах, в своїх містах. Але всі ті ідеї без певних знань та вміння оформити ті ідеї у вигляді проектів можуть ніколи не реалізуватися", - сказав Ю.ТРЕТЯК.

За словами С.ШУСТЕРА, оцінювання та відбір переможців відбувались за різноманітними критеріями, в тому числі за реалізованими проектами на регіональному рівні. "Кінцевою метою цього проекту було створення нового покоління людей, які мають властивості лідерства. З іншого боку, ми хотіли, щоб ті люди робили конкретні речі", - додав він.

У свою чергу керівник економічних програм Представництва Євросоюзу в Україні Х.Л.ЛОРЕ зазначив, що цей проект був підтриманий, враховуючи значний соціальний ефект від його реалізації в регіонах. "Я думаю, що ідея цього конкурсу є абсолютно релевантною для розвитку країни. Розвивати цю країну можливо на основі добрих ідей, які генерує молодь. Як відомо, впровадження нової регіональної політики в Україні сьогодні стала одним із пріоритетних положень для діалогу між Україною та Європейським Союзом", - додав він.

Навчання переможців проекту "Стань лідером!" триватиме в Києві з 21 по 25 лютого. На думку організаторів, цей захід допоможе молодіжним лідерам підвищити ефективність підготовки та реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток їх регіонів.