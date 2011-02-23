Проект Шустера заручився підтримкою ЄС
Серед молоді шукатимуть лідера
Проект Савіка ШУСТЕРА "Стань лідером!" отримав підтримку програми Євросоюзу "Підтримка сталого регіонального розвитку" через організацію спеціального навчання переможців цього конкурсу.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили виконавчий директор Асоціації агенцій регіонального розвитку Юрій ТРЕТЯК, керівник економічних програм Представництва Євросоюзу в Україні Хосе Леон ЛОРЕ та журналіст і автор проекту С.ШУСТЕР.
"Програма "Стань лідером!", яку здійснює "Савік Шустер Студія", покликана знайти талановиту молодь, яка може реалізовувати корисні, гарні ідеї в своїх регіонах, в своїх громадах, в своїх містах. Але всі ті ідеї без певних знань та вміння оформити ті ідеї у вигляді проектів можуть ніколи не реалізуватися", - сказав Ю.ТРЕТЯК.
За словами С.ШУСТЕРА, оцінювання та відбір переможців відбувались за різноманітними критеріями, в тому числі за реалізованими проектами на регіональному рівні. "Кінцевою метою цього проекту було створення нового покоління людей, які мають властивості лідерства. З іншого боку, ми хотіли, щоб ті люди робили конкретні речі", - додав він.
У свою чергу керівник економічних програм Представництва Євросоюзу в Україні Х.Л.ЛОРЕ зазначив, що цей проект був підтриманий, враховуючи значний соціальний ефект від його реалізації в регіонах. "Я думаю, що ідея цього конкурсу є абсолютно релевантною для розвитку країни. Розвивати цю країну можливо на основі добрих ідей, які генерує молодь. Як відомо, впровадження нової регіональної політики в Україні сьогодні стала одним із пріоритетних положень для діалогу між Україною та Європейським Союзом", - додав він.
Навчання переможців проекту "Стань лідером!" триватиме в Києві з 21 по 25 лютого. На думку організаторів, цей захід допоможе молодіжним лідерам підвищити ефективність підготовки та реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток їх регіонів.