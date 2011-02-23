Королевська пообідала солдатською кашею

Держава у великому боргу перед військовими й необхідно докласти всіх зусиль, щоб армія відчувала турботу влади. «Як відомо, той, хто не хоче годувати свою армію, вимушений буде годувати чужу».

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічі з військовослужбовцями однієї з військових частин, що входять до окремої моторизованої бригади, розташованої в Білій Церкві (Київська обл.)

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, напередодні Дня захисника Вітчизни, який в Україні відзначається 23 лютого, Н.КОРОЛЕВСЬКА відвідала військову частину в Білій Церкві.

Депутат привітала військовослужбовців зі святом: «23 лютого - дата, яка для багатьох поколінь українських чоловіків назавжди залишиться святковою. Армія – останній оплот Держави Україна в очах усіх сорока шести мільйонів українців. Військовим вірять, на вас сподіваються. Слова «Стояти на варті державного суверенітету України» для вас не порожній звук, як би складно вам не доводилося!».

За інформацією прес-служби, Н.КОРОЛЕВСЬКА побувала на полігоні й ознайомилася зі зразками військової техніки, що стоїть на озброєнні моторизованої частини. Потім, спільно з командуванням військової частини голова парламентського комітету піднялася на командний пункт і спостерігала за навчальними стрільбами з танків і БМП. Н.КОРОЛЕВСЬКА також оглянула солдатські казарми, відвідала їдальню, де пообідала разом із військовослужбовцями.

Як зазначила депутат, «на жаль, у влади немає стратегії розвитку військово-промислового комплексу, який за 20 років Незалежності повинен був би забезпечити українську армію всім необхідним. Те, що ми сьогодні побачили на полігоні – це в основному техніка й озброєння, що залишилися ще з радянських часів. Сьогодні армія фінансується лише на 30% від потреби, при цьому нове озброєння практично не купується. Найближчим часом ми проведемо засідання Комітету Верховної Ради, на якому обговоримо шляхи розвитку вітчизняного ВПК».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що останнім часом загострилися проблеми забезпечення військовослужбовців продовольством. «Нагодувати солдата, якісно, повноцінно й смачно - це першорядне завдання. Адже тут служать – наші сини, брати, чоловіки. Як відомо, той, хто не хоче годувати свою армію, вимушений буде годувати чужу, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Міністерство оборони повинне здійснювати дієвий контроль над роботою приватних компаній, які виконують контракти із забезпечення військовослужбовців їжею».

Ще однією проблемою Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала недостатнє забезпечення військовослужбовців житлом. Як відомо, минулого року Міноборони здало всього 85 квартир, при загальній черзі на житло в розмірі 40 тис. осіб. За словами народного депутата, цю проблему можна вирішити за рахунок ефективнішого використання існуючих коштів, зокрема - військових містечок, на території яких можна будувати таке житло й усю необхідну для нормальної життєдіяльності інфраструктуру.