У Януковича може з'явитися шанс, який втратив Кучма?

Колишній народний депутат, професор права Віктор МУСІЯКА не виключає, що після ухвалення нової редакції Конституції України може виникнути питаня про можливість обрання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на третій термін.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

«Можуть виникнути цікаві наслідки, як третій термін і так далі, тому що нова Конституція», - сказав він.

В.МУСІЯКА нагадав, що свого часу було рішення Конституційного Суду, яким дозволялося тодішньому главі держави Леоніду КУЧМІ обиратися на третій термін, оскільки за часів його правління змінювалася Конституція. Він додав, що Л.КУЧМА не використав цей шанс.

«Але рішення Конституційного Суду є, і ми знаємо його наслідки. Коли треба, посилаються як на кінцеву інстанцію, а коли не потрібно, то не зважають», - додав він.

За словами В.МУСІЯКИ, так може статися і зараз, оскільки В.ЯНУКОВИЧ обирався за Конституцією, яка вже не дійсна. «Можуть мотивувати так, що він за нової Конституції не був обраний, значить, він має право при цій Конституції бути двічі обраним. Це абсолютно дієвий механізм і він може бути реалізований», - додав експерт.