Кернес і Садовий домовилися зіграти в футбол
14:09, 23 лютого 2011Політика
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Депутати теж хочуть пограти в м'яч
Команда Харківської міської ради зіграє у футбол з командою Львівської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії Харківської міської ради повідомив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.
«У нас уже є депутати, які бажають брати участь у матчі. Ми будемо грати у футбол у Харкові та Львові. І ми сподіваємося, що це допоможе зміцнити наші відносини, яким 20 років майже не приділялося уваги», - сказав Г.КЕРНЕС.
Він зауважив, що ідея зіграти у футбол з’явилася вчора під час візиту до Харкова Львівського міського голови Андрія САДОВОГО.
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