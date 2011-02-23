Попов каже, що у нього багато претензій до роботи КМДА

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що найближчим часом відбудуться нові кадрові зміни в структурах КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні на Колегії КМДА, присвяченій підсумкам роботи міського господарства за 2010 рік та перспективам соціально-економічного розвитку столиці у 2011 році.

“Залишаються на жаль певні недоліки в роботі наших головних управлінь - це управління земельних ресурсів, і управління архітектури, і управління комунальної власності, і багато інших, - перш за все пов’язані з тою ж бюрократією. Ми скоротили значну кількість персоналу і десь посилили кадровий потенціал. Але все одно на сьогоднішній день я маю багато претензій до роботи тих чи інших структур. Найближчим часом будуть нові призначення”, - сказав О.ПОПОВ.

Він пообіцяв, що з цього приводу будуть “дуже детально розбиратися” в КМДА, щоб в подальшому забезпечити активну роботу із залучення інвестиційних коштів.