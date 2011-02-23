Генсекретар НАТО вірить, що Україна не зверне з демократичного курсу

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вірить, що Україна не зверне з демократичного курсу.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профіль» напередодні свого офіційного візиту в Україну, запланованого на 24 лютого.

Генеральний секретар НАТО нагадав про те, що основними цінностями Альянсу є свобода особистості, права людини і демократія. Глава НАТО також зазначив, що «найперша» частина Щорічної національної програми, розробленої Україною в процесі консультацій з Альянсом, «стосується виборів, свободи ЗМІ і громадянського суспільства» як сфер, де український уряд «хоче модернізувати свої підходи до ведення справ».

«Розвиток демократії і верховенства права є головним аспектом відносин між НАТО і Україною, і я вірю, що ваша країна не зверне з цього курсу», – додав А.Ф.РАСМУССЕН.