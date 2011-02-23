Попов обіцяє, що дорога з Троєщини до правого берега займатиме 20 хвилин

Одним з важливих напрямків діяльності міської влади у 2011 році стане розвиток транспортної інфраструктури столиці та покращення транспортного обслуговування мешканців і гостей міста під час проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов на розширеному засіданні Колегії КМДА.

Так, серед основних об’єктів, які будуть споруджуватись у 2011 році, є продовження будівництва Куренівсько-Черноармійської лінії метрополітену до станції «Виставковий центр», що дасть можливість відчутно покращити транспортне сполучення мешканців Голосіївського району. Заплановане також завершення будівництва тролейбусної лінії від Амурської площі до вул. В. Касіяна, яка забезпечить підвезення громадян до нових станцій метрополітену.

Продовжуватимуть будувати Подільський мостовий перехід через р. Дніпро. Це дозволить забезпечити транспортне сполучення лівобережних районів, де проживає біля 1,5 млн. киян, з правобережною частиною міста.

Триватимуть роботи з реалізації проекту «Міська електричка».

«Вперше в Україні рух електропоїздів буде здійснено навколо міста, що дасть можливість транспортом великої місткості підвозити пасажирів до пересадочних вузлів та скоротити час проїзду від Троєщини до правого берега до 20 хвилин», – прокоментував проект Олександр Попов.

За його словами, на поточний рік заплановано розпочати роботи з реконструкції важливих транспортних розв’язок (біля ст. метро «Дніпро», на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе), продовження Залізничного шосе та будівництва дороги від Подільського мосту до проспекту Ватутіна. На ці заходи з державного бюджету передбачено 303 млн. грн.