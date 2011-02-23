Яворівський не вірить, що Тулуб догляне за Чигирином

Голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ закликає громадськість контролювати діяльність нового складу наглядових рад національних заповідників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив, коментуючи розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження складу наглядових рад національних заповідників».

«Політико-фінансове угрупування Віктора ЯНУКОВИЧА робить це педантично і наїздить своїм бульдозером на все духовне, національне, що належить українському народові», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що практично кожна визначна пам’ятка в Україні завжди має громадську наглядову раду. За його словами, досі у цих радах були дуже авторитетні люди, професіонали, незалежні від влади, які б «не дозволили робити якісь дурниці щодо тієї чи іншої пам’ятки».

Голова комітету ВР підкреслив, що у новому складі наглядових рад немає української інтелігенції, письменників, пам’яткоохоронців, знаних людей, а також жодної людини з Комітету ВР з питань культури і духовності.

«Наприклад, у Києво-Печерському історико-культурному заповіднику: архієпископ ПАВЕЛ – він буде сам наглядати над собою, бо ми знаємо про те, що з уряду переказуються гроші, якими розпоряджається архієпископ. Серафіма (ШЕВЧИК) - ігуменя Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. Уявляєте, вона ігуменя в Одесі, і вона звідти буде брати підзорну трубу і сидіти наглядати, що тут відбувається на території Києво-Печерської лаври», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

«Я вже не кажу про те, що головами наглядових рад є губернатори – спеціалісти у галузі культури, поставлені Партією регіонів. Скажімо, ТУЛУБ буде наглядати за Чигирином», - додав голова комітету.

«Тут єдине можу назвати ІВАКІНА – це професійна людина, а решта - це все буквально чиновники-чиновники-чиновники», - сказав він.

«Ми, українці, маємо бути пильними, тому що склад наглядових рад такий, що якщо народ не буде дивитися, контролювати і стерегти наші пам’ятки, то новий склад цих наглядових рад, куди увійшли або «регіонали», або люди абсолютно індиферентні і до національного питання, і до національної пам’яті, то будемо мати просто велику біду», - резюмував В.ЯВОРІВСЬКИЙ.