Від Могильова вимагають пояснень щодо «VIP-списків» у ДАІ

Народний депутат, член політради партії «Наша Україна» Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА пояснень щодо появи нових «VIP-списків» автомобілів у підрозділах Державної автоінспекції.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», про це йдеться у запиті депутата на ім’я міністра.

Приводом для запиту стала публікація у газеті «Сегодня» від 22 лютого під назвою «Одесской ГАИ запрещено тормозить авто мэра, губернатора и силовиков. Рядовые гаишники получили новые списки с номерами «неприкасаемых» автомобилей».

«Вважаю, що наявність у системі МВС документів, які зобов’язують працівників ДАІ не зупиняти для перевірки документів і стану водія машини з певними номерними знаками, навіть якщо таке авто порушує Правила дорожнього руху (окрім ДТП), є грубим порушенням норм Конституції України», - зазначає Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.