Луценко: мені пропонували визнати провину, позбавивши води та їжі

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко каже, що слідство пропонувало йому визнати свою провину, позбавивши води та їжі і розповівши про виклик на допит його сина Олександра.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю «Главреду» та «KyivPost».

«Я направив на ім’я Генпрокурора заяву про те, що 25 січня впродовж 7 годин у приміщенні ГПУ на Борисоглібській мені відмовляли в консультації з адвокатом, не допускали його до подачі заяв і клопотань. Протягом того дня і наступного дня я до 20 годин був позбавлений їжі та води. Того ж дня мене проінформували про допит сина і, звісно, чисто випадково запропонували визнати свою провину», - сказав Луценко.

«Все це дало мені підстави клопотати до Генпрокурора про відведення керівника слідчої групи. Однак жодної відповіді від Генпрокурора Віктора Пшонки я досі не отримав», - додав екс-міністр.

Нагадаємо, Луценку інкримінують незаконне продовження зовнішнього спостереження за колишнім водієм екс-заступника керівника Служби безпеки України Володимира Сацюка, незаконне просування по службі і надання пільг його водієві і розтрату державних коштів на святкування Дня міліції. 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив йому строк перебування під вартою до 26 квітня.