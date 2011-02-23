Росія не буде струшувати пил з кримінальної справи проти Тимошенко?

Російські експерти переконані, що в Росії немає зацікавленості у поновленні кримінальної справи проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Інститут Горшеніна провів опитування серед російських експертів про те, наскільки можливий варіант відновлення розслідування з боку Росії у раніше закритих кримінальних справах проти Ю.ТИМОШЕНКО, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, днями лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що прокуратура України нібито запропонувала прокуратурі Росії поновити розслідування у раніше закритих кримінальних справах проти Ю.ТИМОШЕНКО, заявив, що не виключає такої можливості.

У той же час, директор Київського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ упевнений, що у Росії немає зацікавленості у відновленні кримінальної справи.

«Звичайно, Росія не зацікавлена в створенні додаткового іміджу мучениці Юлії ТИМОШЕНКО. Звісно, Росія не буде просто так, ради невідомо чого, ці справи порушувати. Технічно і теоретично така можливість існує. Але це не означає, що Росія користуватиметься цією можливістю. Питання багато в чому навіть не в позиції Росії чи офіційного Києва, не в політичному моменті, а в тому, наскільки адекватно поводитиметься Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав експерт.

У свою чергу, депутат Державної Думи Російської Федерації, член Комітету з безпеки Олександр ГУРОВ вважає, що такі заяви робляться виключно в політичних цілях.

«І ніяк я до цього не ставлюся, адже в нас розмов ніде на цю тему немає. Я думаю, це заява під собою має не дуже вагомі підстави. Колись, кілька років тому, були якісь звинувачення на її адресу, але це все минуло. І в нас, можливо, помиляюся, можливо, чогось не знаю, але ніяких кримінальних справ, які б виводили на Україну, зокрема, на Ю.ТИМОШЕНКО, не чув, немає. Це я можу сказати як законодавець», - сказав О.ГУРОВ. За словами депутата, «ця тема нас не цікавить. З погляду юридичного, ця справа не цікавить Росію. Якщо відкриються знову якісь обставини – тоді вона може бути порушена. А так який сенс порушувати? Абсолютно немає ніякого сенсу, на мій погляд, у Росії порушувати проти неї (Ю.ТИМОШЕНКО) справу», - заявив депутат.

На думку депутата Московської міської думи, керівника асоціації ветеранів спецпідрозділу «Альфа» Сергія ГОНЧАРОВА, кримінальні справи вкотре закінчаться нічим.

«В Україні триває боротьба нанайських хлопчиків – то одні порушують кримінальні справи, то другі. Проти Ю.ТИМОШЕНКО вже, здається, не раз порушували кримінальні справи, і закінчувалися вони нічим. Отож, у будь-якому разі, і ці кримінальні справи, які будуть порушені проти ТИМОШЕНКО та її команду, закінчаться так само нічим, адже нічого кримінального немає, є тільки певні політичні, як то кажуть, ігри, які продовжуються вже багато років», - сказав депутат.

Він також упевнений, що Росії нічого підтримувати українську владу в такому питанні.

«А Росії навіщо відновлювати або підігравати? Я думаю, що ніякої гри тут Росія не веде і ніякої вигоди від цього не має. Тому для Росії все це глибоко не цікаво», - резюмував С.ГОНЧАРОВ.