Попов визначив пріоритети діяльності київської влади

Цього року в українській столиці впроваджуватимуть системні економічні реформи, щоб забезпечити подолання інфраструктурних обмежень розвитку міста.

Про це під час розширеного засідання колегії КМДА заявив глава адміністрації Олександр Попов. Очільник розповів, міська влада у 2011 році працюватиме над удосконаленням системи управління містом та його ресурсами; реформуванням житлово-комунального господарства і системи охорони здоров’я, забезпеченням доступності та підвищення якості соціальних послуг; модернізацією та розбудовою соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Розвиватимуть житлове будівництво, готуватимуться до проведення у місті фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У планах столичної влади й активізація інвестиційної складової економіки Києва.

«У 2011 році перед нами стоїть завдання забезпечити передумови для переходу від відновлювального зростання до якісного випереджального розвитку», – заявив Олександр Попов.

За попередніми прогнозами у Києві очікується зростання: валової доданої вартості на 4,5%; промислового виробництва на 5,0%; обороту роздрібної торгівлі на 7,0%; реалізованих платних послуг на 6,2%; реальної заробітної плати на 4,5%; інвестицій в основний капітал на 5,0%; прямих іноземних інвестицій на 16,2%; експорту на 1,5%; імпорту на 2,0%.