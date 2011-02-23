Луценко каже, що акліматизувався в СІЗО без особливих проблем

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не має скарг на умови свого утримання в СІЗО.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю «Главреду» та «KyivPost».

«Умови утримання - стандартні. Камера посиленого режиму, в яких утримуються довічно засуджені - 9 кв.метрів, залізні нари, бетонна підлога, цегляний стіл і стілець. Щоденно - прогулянка в такому ж 9-метровому дворику, фіззарядка. Є казенний телевізор, багато читаю. Їжу готуємо із допомогою кип`ятильника», - сказав Луценко.

«Скарг у мене нема - так утримують і всіх інших.Та й досвід дворічної солдатської служби допоміг акліматизуватися без особливих проблем», - додав він.

Нагадаємо, Луценку інкримінують незаконне продовження зовнішнього спостереження за колишнім водієм екс-заступника керівника Служби безпеки України Володимира Сацюка, незаконне просування по службі і надання пільг його водієві і розтрату державних коштів на святкування Дня міліції. 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив йому строк перебування під вартою до 26 квітня.