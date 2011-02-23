Херсонський губернатор обіцяє «зарити» розкрадачів зрошувальних систем

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК пообіцяв «зарити» розкрадачів зрошувальних систем.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні на черговому засіданні обласної колегії, де розглядалися питання підготовки аграрного сектору регіону.

Зокрема, під час засідання голова Херсонської облради Віктор ПЕЛИХ розповів членам колегії, що він отримав скаргу від голови Чкалівської сільської ради Новотроїцького району. У скарзі сільській голова повідомив, що він не може впоратися з руйнацією системи зрошення на території сільради. Зокрема, за словами В.ПЕЛИХА, у скарзі вказувалося, що систему зрошення руйнують, не дивлячись на все протистояння місцевої влади, особи «неслов’янської національності». «Рили й будемо рити. Так вони кажуть цьому голові сільради , - підсумував повідомлення голова облради.

Інформація В.ПЕЛИХА викликала емоційну реакцію голови Херсонської ОДА М.КОСТЯКА. «Це не українці риють, які кажуть: рити й рити будемо. Ми їх самі зариємо», - повідомив М.КОСТЯК.

Окрім того, голова ОДА звернувся до присутніх в залі представників правоохоронних органів області - міліції, прокуратури та СБУ із попередженням.

«Не буде відповідної реакції з вашого боку на подібні факти, я особисто піду до Президента, щоб вас позвільняли»,- пригрозив губернатор.

На колегії зазначали, що в області на даний час із зрошенням використовується 285 тис. га сільськогосподарських земель. В той же час, повноцінно задіяні системи меліорації лише на 67% вказаних земель. Також, за даними ОДА, за останні роки було розкрадено зрошувальні системи на понад 43 тис. га сільськогосподарських земель.