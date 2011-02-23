Прокурор порушив справу за продаж книг Гітлера та Істархова

Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ порушив кримінальну справу за фактами продажу книг Адольфа Гітлера «Mein Kampf» («Моя боротьба») та Владіміра ІСТАРХОВА «Удар русских богов».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор повідомив на сесії Харківської міської ради, виступаючи з інформацією про стан дотримання законності та про стан злочинності на території Харкова.

За словами Є.ПОПОВИЧА, факти продажу книг у Харкові були зафіксовані правоохоронцями.

Прокурор сказав в інтерв’ю УНІАН, що вказані книги були виявлені у приватного підприємця. «Загалом вилучено 23 примірники книги ««Mein Kampf» і 27 екземплярів книги «Удар русских богов», - сказав Є.ПОВОВИЧ.

На запитання, чи встановлено, як давно продаються книги цих авторів, він зазначив, що раніше правоохоронці зафіксували одиничний продаж, на що було «складено прокурорське реагування».

Є.ПОПОВИЧ повідомив, що кримінальну справу порушено за ст. 300 Кримінального кодексу України (розповсюдження творів, що пропагують культ насильства, жорстокості та расової, національної чи релігійної нетерпимості). У справі триває слідство, зазначив прокурор.