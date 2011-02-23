Активісти "Свободи" зняли червоний прапор з пам'ятника радянським воїнам

На Площі Перемоги у Житомирі невідомі встановили у День захисника Вітчизни червоний радянський прапор, який зняли активісти Житомирської облорганізації ВО "Свобода".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив депутат Житомирської міськради від ВО "Свобода" Сергій ОНИЩУК. За його словами, "встановлення радянського прапору у Житомирі передбачало провокацію проти місцевих патріотів".

Депутат зняв прапор із пам`ятника-танка радянським воїнам-визволителям. З цього приводу біля танку відбувся імпровізований мітинг.

"Сьогодні з самого ранку до офісу Житомирської обласної організації ВО "Свобода" надходили дзвінки з обуренням, що на Площі Перемоги у Житомирі встановлено червоний радянський прапор. Зокрема, прапор із зображенням тоталітарних символів серпа та молота майорів на пам`ятнику-танку Т-34",- уточнив С.ОНИЩУК.

Він повідомив, що "свободівці звернулися до Житомирської міської ради, де підтвердили, що прапор було встановлено без погодження".

Також депутат Житомирської міськради від ВО "Свобода" розповів про намір подати заяву у міліцію заяву з цього приводу.

С.ОНИЩУК повідомив, що "неподалік із автомобіля "Мерседес" невідомими велася прихована відеозйомка акції активістів ВО "Свобода" зі зняття прапора".

"Коли ми хотіли сфотографувати номери машини, вона від`їхала. Але я переконаний, що цей сценарій передбачав якусь провокацію", - сказав депутат-свободівець.

С.ОНИЩУК наголосив, що "сам факт встановлення радянського прапора у центрі Житомира ганебним актом наруги над національною пам`яттю та гідністю українців".

"Таким чином штучно нав`язується ідеологія держави, яка знищувала усе українське, про що вже відкрито говорить і міжнародна спільнота. І на тлі подій, які останнім часом відбуваються в Україні, ця акція є брутальною пропагандою цензури й політичного переслідування патріотів", - сказав С.ОНИЩУК і додав: “Знаючи про те, що небайдужі житомиряни не зможуть не зреагувати на цей прояв українофобії, влада не вжила заходів щодо недопущення цього глуму".