У київській організації "Батьківщини" змінився голова

Народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО призначений в.о. голови Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина».

Про це повідомляє прес-служба парторганізації з посиланням на постанову Президії Політичної ради партії.

Згідно з повідомленням прес-служби, сьогодні відбулося розширене бюро партійного осередку, на якому актив познайомився з новим керівником.

Цією ж постановою Анатолія СЕМИНОГУ звільнено від обов’язків голови Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу 7 народних депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції щодо термінів повноважень Президента, парламенту та органів місцевого самоврядування.

Засідання фракції відбулося одразу ж у сесійній залі після відповідного голосування.

Згідно з даними парламентського сайту, за внесення змін до Конституції від фракції «БЮТ-Батьківщина» проголосували депутати Олег БАБАЄВ, Руслан БОГДАН, Іван КУРОВСЬКИЙ, Павло МОВЧАН, Віктор ПАВЛЕНКО, А.СЕМИНОГА, Антон ЯЦЕНКО.

2 лютого народний депутат А.СЕМИНОГА, який був виключений із фракції "БЮТ-Батьківщина" за голосування за внесення змін до Конституції, запевнив, що це його рішення жодним чином не пов’язано з політичним тиском.