БЮТ взявся за якість продуктів харчування

Фракція «БЮТ–Батьківщина» звернулась до голів фракцій у Верховній Раді України з пропозицію створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань моніторингу та аналізу законодавчого забезпечення виробництва і постачання населенню України якісних і безпечних продуктів харчування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції “БЮТ-Батьківщина” у Верховній Раді України.

Як зазначається у повідомленні, останнім часом у засобах масової інформації все частіше порушується тема реалізації неякісних продуктів харчування для населення України. Окрім того, до фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» масово надходять звернення громадян, у яких йдеться про те, що внаслідок споживання неякісних продуктів харчування, у громадян, особливо у дітей виникають важкі захворювання.

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що усі фракції підтримають таку ініціативу і комісія буде створена в найкоротші терміни.

«На наше глибоке переконання, необхідно провести всебічний і глибинний аналіз законодавчої бази, котра регулює власне виробництво, переробку, зберігання реалізацію, а також і імпорт окремих видів продовольства. У нас склалася ситуація, коли за продаж населенню шкідливих для здоров’я продуктів харчування відповідальності взагалі ніхто не несе. Як наслідок, згущене молоко, яке містить, чи не весь набір небезпечних для здоров’я речовин з «таблиці Мендєлєєва» - широко реалізується у торговій мережі. В окремих ковбасних виробах деяких виробників важко знайти натуральне м`ясо. Все більше і більше нарікань на якість дитячих молочних продуктів та інше”, - зауважив І.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що у зв’язку з цим, “БЮТ-Батьківщина” вважає вкрай необхідним переглянути існуючу нормативну законодавчу базу в цій сфері, суттєво її вдосконалити посилити відповідальність за якість того, що споживає нація, запровадити більш високі сучасні стандарти, в тому числі надати пріоритет органічного (екологічного чистого) землеробства.