Литвин пояснив, чому в парламенті голосують чужими картками

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН проведе нараду з керівниками фракцій з приводу дотримання народними депутатами України Регламенту Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з членом Європейського парламенту Мареком СІВЕЦОМ та головою фракції Союзу демократичних лівих сил у Сеймі Республіки Польща Гжегожом НАПЕРАЛЬСЬКИМ.

Учасники зустрічі обговорили питання взаємодії України і Польщі на рівні парламентів з урахуванням можливостей, які може дати головування Республіки Польща в Європейському Союзі вже через декілька місяців, та складних моментів у проведенні реформ.

В.ЛИТВИН, підкресливши важливість думок і пропозицій, які лунають з боку польських колег, зазначив, що Україна надає великого значення розвитку двосторонніх відносин між обома країнами та діям, спрямованим на вступ України до Європейського Союзу. При цьому він нагадав, що тристороння Асамблея Україна-Литва-Польща, запланована на березень поточного року, буде присвячена питанням європейської ідентичності, яка формується через гуманітарні чинники.

Голова Верховної Ради України, коментуючи критичні коментарі польських парламентаріїв, які минулого тижня побували на пленарному засіданні, щодо голосування українських колег декількома картками, повідомив, що у понеділок проведе нараду з керівниками фракцій з приводу дотримання народними депутатами України Регламенту Верховної Ради. Зокрема, він вважає необхідним вжити радикальних заходів до тих депутатів, які не відвідують пленарні засідання. «Я взяв сміливість і відповідальність на себе, запропонувавши позбавляти парламентаріїв заробітної платні за ті дні, коли вони письмово не зареєструється перед початком засідань особисто», - наголосив він.

За словами керівника парламенту, голосування один за одного - це питання «політичної культури, вимог часу, але й, зокрема, недоліків виборчої системи». Він повідомив, що зараз існує практика, коли «депутати зорієнтовані на лідера, а оцінка і настрої людей значення не мають». «Необхідно шукати будь-які можливості для врегулювання цієї проблеми, бо це дискредитує Україну», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Зі свого боку, член Європейського парламенту М.СІВЕЦ повідомив, що у польському парламенті керівники фракцій мають досить сильну позицію і ретельно слідкують за порядком голосування, проводять засідання фракцій щодо дотримання норм регламенту народними обранцями. Поведінка у парламенті, за його словами, реально впливає на повторне обрання до Сейму.

Торкаючись питання проведення реформ в Україні, польські парламентарії підкреслили, що «уважно та із захопленням стежать за подіями навколо них». Г.НАПЕРАЛЬСЬКИЙ вважає, що роз’яснення кінцевої мети цих реформ заради майбутнього дадуть позитивні наслідки - громадяни зрозуміють і підтримають.

Член Європарламенту М.СІВЕЦ та голова фракції Союзу демократичних лівих сил у Сеймі Республіки Польща запропонували свою допомогу і підтримку у проведенні реформ в Україні та у процесі наближення нашої країни до ЄС. При цьому зазначивши, що «зараз як ніколи потрібні сильні проєвропейські сигнали як з боку України, так і з боку Польщі, про наміри співпраці».

Зі свого боку, голова Верховної Ради підкреслив, що бачить Україну європейською державою. «Але й чим Україна ближче до Європи, тим Європа стане сильнішою», - наголосив він.