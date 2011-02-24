Експерти по пунктах розібрали, чим погане правління Януковича

Експерти в цілому негативно оцінили діяльність Віктора ЯНУКОВИЧА у перший рік на посту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати експертного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 10-20 лютого.

Згідно з опитуванням, за 10-бальною шкалою В.ЯНУКОВИЧ отримав 2,9 бала.

За 10-бальною шкалою найнижчу оцінку дістала гуманітарна політика влади (1,7), натомість стан корупції експерти оцінили як вкрай висркий (8,9). Низькі оцінки здобули також рівень дотримання законності (2,4), соціальна політика влади (2,6), обстоювання інтересів України на міжнародній арені (2,6), стан свободи підприємництва (3), економічна ситуація (3,1), рівень демократії (3,2) та стан свободи слова (3,8).

Експерти вважають, що основні зміни, що відбулися в Україні за перший рік президентства В.ЯНУКОВИЧА, мали переважно негативне забарвлення. Найбільшу критику експертів викликали політично вмотивовані переслідування представників опозиції і тиск, який влада чинила на представників громадянського суспільства, у тому числі учасників підприємницьких акцій протесту.

Чималу критику з боку експертів отримало і згортання демократичних прав і свобод, зокрема, свободи слова та права громадян на мирні зібрання.

Ще однією важливою тенденцією експерти назвали концентрацію влади у руках Президента і створення жорсткої виконавчої вертикалі, що, на їхню думку, мало як негативні, так і певні позитивні моменти.

Водночас, методи створення більшості у парламенті та робота парламенту в цілому дістали суто негативні оцінки, адже це засвідчило втрату законодавчим органом своєї самостійності.

Повернення до Конституції 1996 року за рішенням Конституційного Суду також було оцінено дуже негативно, адже воно відбулося з грубим порушенням чинного законодавства та внаслідок політичного тиску на суд.

Критичних відгуків дістав новий напрямок гуманітарної політики влади, яка, на переконання експертів, стала антиукраїнською. Намагання змінити зміст підручників з історії України, заперечення Голодомору, нівелювання ролі української мови і загальне розмивання української національної ідентичності були її найважливішими проявами.

Експерти не побачили реальної боротьби з корупцією протягом першого року президентства В.ЯНУКОВИЧА попри декларовані ним заяви. Натомість, її рівень лише зріс.

Проведена судова реформа також отримала негативні відгуки, адже посилила залежність судової системи від виконавчої гілки влади.

На міжнародній арені експерти відзначили переорієнтацію України у бік Росії, що було оцінено здебільшого негативно, адже це призвело до певного підпорядкування України національним інтересам Росії. Найбільше критики викликало підписання Харківських угод, які подовжили термін перебування російського Чорноморського флоту на території Севастополя і, таким чином, частково обмежили суверенітет України.

Поміж небагатьох позитивних змін за перший рік президентського терміну В.ЯНУКОВИЧА експерти відзначили прискорення темпів підготовки до Євро-2012, декларування владою необхідності проведення реформ, прийняття закону про доступ до публічної інформації та посилення самоорганізації населення.

Відповідаючи на запитання, що б вони зробили на посту Президента у першу чергу, експерти виокремили декілька пріоритетних рішень: проведення реальної боротьби з корупцією, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, внесення змін до Конституції та проведення судової реформи, проведення низки реформ у соціальній та гуманітарній сферах, обмеження влади олігархів та проведення люстрації політичної верхівки.

Крім того, експерти звернули увагу, що влада має прислухатися до опозиції і представників громадянського суспільства під час вироблення і прийняття важливих рішень.

Метою опитування було з `ясувати думку експертного середовища стосовно першого року діяльності Президента В.ЯНУКОВИЧА. Критеріями оцінки служила стаття 1 Конституції України, де Україна визначається як «суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Усього був опитаний 51 експерт.