Евакуйовані з Лівії українці прибули на батьківщину

Літак Міністерства оборони Іл-76 з евакуйованими з Лівії громадянами України прибув до аеропорту Борисполя.

Як передають «Подробиці»,за уточненими даними, на борту літака, що вилетів з аеропорту міста Тріполі (Лівія), перебували 163 пасажири, серед яких 138 громадян України і 5 громадян Росії.

Як повідомляв раніше речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, на борту серед пасажирів 38 дітей і 47 жінок. Крім того, на літаку перебували 2 громадяни Словаччини, 11 – Польщі, 1 - Румунії, 4 – Казахстану, 1 – Угорщини, 4 - Чехії, 10 – Азербайджану.

Спочатку літак мав вилетіти з Тріполі 23 лютого у проміжку між 13.00 і 14.00, а прибути до Києва близько 17.00, проте рейс з лівійської столиці відкладався кілька разів. Як повідомили в МЗС, наші співгромадяни не могли дістатися аеропорту, тому лайнер чекав на них.

За даними на 21 лютого, близько 170 громадян України, які живуть в Лівії, заявили про бажання виїхати з країни. За неофіційними даними, в Лівії може перебувати від 2,5 до 3 тис. українців.

Ще 23 українці раніше були доставлені до Москви з Лівії на двох літаках Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

Як повідомлялося, з 15 лютого в Лівії тривають акції з вимогою зміни правлячого режиму. За даними міжнародних правозахисних організацій, число загиблих під час придушення заворушень перевищило 600 осіб, число поранених - близько 4 тис.