У БЮТ пророкують крах системи соціального страхування

Народний депутат від “БЮТ-Батьківщини”, міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ звертає увагу на різке погіршення соціального захисту громадян і закликає уряд терміново виправити ситуацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, за два місяці 2011 року фінансовий дефіцит Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності склав 750 млн. грн., а заборгованість з виплати за лікарняними становить більше 450 млн. грн.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, керівництво фонду виявилося не готовим до введення системи єдиного соціального внеску, а в роботодавців, у свою чергу, відсутні будь-які гарантії того, що фонд виплатить компенсацію.

«Створено повний хаос у системі виплати лікарняних», - наголосив він.

На думку А.ПАВЛОВСЬКОГО, якщо ситуацію терміново не виправити, то дефіцит фонду на кінець року становитиме 1,5 млрд. грн., що призведе до повного краху системи соціального страхування.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ вважає такі дії уряду непрофесійними, особливо на фоні зростання заборгованості із заробітної плати, зростання цін і тарифів.

В зв`язку з цим, сказав він, «БЮТ-Батьківщина» закликає віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА терміново виправити ситуацію, що склалася: почати виконувати свої основні функції міністра щодо державного нагляду і забезпечення стабільного функціонування відповідного фонду, негайно вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати лікарняних.

«Якщо протягом місяця він з цим не впорається, то найкращим виходом із такої ганебної ситуації для нього було б подати у відставку в зв`язку з тим, що він не може забезпечити ефективний менеджмент у соціальній сфері», - резюмував депутат.