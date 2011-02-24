НАТО теж хоче допомагати Януковичу в проведенні реформ

НАТО готове надавати Україні допомогу в проведенні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«НАТО готове надавати Україні допомогу в процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи і готові до надання Україні допомоги у цій галузі, якщо в Україні буде відповідне бажання», - сказав А.РАСМУССЕН.

За його словами, НАТО також готове обговорити можливість співпраці у таких напрямах, як енергетична безпека, кібербезпека та безпека на морі. Він відзначив, що Україна і НАТО мають таку ефективну структуру співробітництва, як Комісія Україна-НАТО, і Альянс хоче продовжувати співпрацю в рамках цієї структури.

Генсек НАТО також подякував Україні за її внесок у миротворчі операції під проводом НАТО в Афганістані та за її внесок в операцію із забезпечення морської безпеки. «Ми високо цінуємо цей внесок і вважаємо його важливим елементом у забезпечення миру та стабільності», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Він також зазначив, що прибув до України, щоб обговорити з її керівництвом перспективи подальшого розвитку партнерства.

У свою чергу глава МЗС України К.ГРИЩЕНКО повідомив, що під час переговорів з А. Фог РАСМУССЕНОМ обговорено увесь комплекс питань відносин України з НАТО. За словами міністра, для української сторони було дуже важливо донести бачення реформ у країні і обговорити сучасний стан і перспективи співпраці з НАТО.

К.ГРИЩЕНКО відзначив, що Україна, як і раніше, є активним учасником миротворчих операцій, у тому числі й під проводом НАТО. «Ми поділяємо думку, що безпека має бути неподільною і треба спільно шукати відповіді на глобальні і регіональні виклики», - зазначив він.