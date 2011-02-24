Тігіпко думає, що нардепи таки уріжуть максимальні пенсії

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що Верховна Рада в березні ухвалить закон про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прямої телефонної лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Сподіваюся, що буде ухвалено (закон – УНІАН) у березні», - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що точніше сказати не може, оскільки доля законопроекту залежить від депутатів ВР, і вони прийматимуть рішення.

Відповідаючи на питання, С.ТІГІПКО висловив думку, що депутати підтримають положення пенсійної реформи про обмеження максимального розміру пенсії.

«За настроями депутатів обмеження на пенсії пройдуть», - сказав С.ТІГІПКО.

Що стосується вже призначених пенсій і тих, хто одержує їх в максимальному розмірі, то міністр соцполітики вважає, що це положення залишиться в силі, і діючі пенсії зменшено не буде.

Він нагадав, що раніше Конституційний Суд вже двічі ухвалював рішення з подібних питань, визнаючи незаконним зниження розміру діючих пенсій.

Також, відповідаючи на питання журналістів, С.ТІГІПКО відзначив, що серед тих, хто сьогодні одержує пенсії в максимальному розмірі, велика частина це політики, які працювали у Верховній Раді, а також колишні державні службовці, які працювали на високих посадах в органах державної влади.

На питання, чи є надія, що уряд відмовиться від ідеї підвищувати пенсійний вік для жінок, С.ТІГІПКО сказав: «Я думаю, що таких надій немає. Ми повинні підвищувати пенсійний вік».

Він додав, що, уважно вивчивши досвід пенсійних реформ в інших країнах, дійшов висновку, що альтернативи цьому процесу немає.