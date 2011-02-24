Расмуссен вважає, що українці мають привілей - вільно висловлювати думки

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що йому приємно відвідувати Україну, де люди мають можливість вільно висловлювати свої думки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генсек НАТО сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

«Мені особливо було приємно бачити сьогодні політичних активістів, які «влаштували мені надзвичайно теплий прийом». Я не думаю, що вони є прихильниками НАТО, але я є прихильником вільного суспільства. Я є прихильником свободи слова і свободи преси», - заявив Генсек НАТО.

Тому, підкреслив А.РАСМУССЕН, «для мене є великим привілеєм відвідати країну, де люди мають цей високий привілей – вільно висловлювати свої думки».