ГУАМ заманює туристів з Японії

Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ і Японія вийшли на практичний етап просування спільного туристичного продукту.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Токіо відбулося 8-е засідання Робочої групи з туризму. У заході взяли участь представники державних структур, які відповідають за туристичну сферу, а також туристичних агентств держав - членів ГУАМ і Японії.

Учасники засідання висловили подяку японській стороні за активне сприяння у просуванні спільного туристичного продукту ГУАМ на японський ринок.

Як відзначили в ГУАМ, на даний момент сторони виконали практично всі заплановані раніше заходи щодо розвитку спільного туристичного продукту ГУАМ – Японія. Зокрема, у рамках цих домовленостей зараз в Токіо проходить організований японською стороною семінар з туризму для туристичних компаній і адміністрацій держав-членів.