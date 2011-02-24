Путін у Європі рекламує свої «потоки»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН стурбований зростанням світових цін на нафту у зв`язку з подіями у Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ПУТІН заявив сьогодні на спільній з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелєм БАРРОЗУ прес-конференції у Брюсселі.

«Ну, 118 доларів за баррель. деякі аналітики кажуть, буде 220 доларів за баррель. Для нас це буде дуже важким випробуванням, якщо світова економіка почне скорочуватися», - сказав російський прем`єр.

Він зазначив, що Росія має диверсіфіковану економіку, при цьому, деякі галузі, такі, як зокрема металургія і хімія, на 50%-60% працюють на зовнішній ринок.

Російський прем`єр також додав, що у зв`язку з подіями на Близькому Сході та в Північній Африці додаткової актуальності набувають російські газопроводи «Північний потік» і «Південний потік».

“Якби ці потоки вже працювали, ризиків для Європи було б набагато менше. І ціни, думаю, були б трохи менші», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня В.ПУТІН повідомив, що бюджет Росії в 2010 році на 50% складався з надходжень від нафтогазової галузі.

«Що стосується скарбниці, то ми з вами добре знаємо внесок енергетики до бюджету. Так от, у 2010 році, за попередніми розрахунками, надходження від нафтогазової сфери становили більш як 4,1 трлн. рублів (близько 136 млрд. дол.), що становить близько, а може й навіть трохи більше 50% усіх надходжень до бюджету», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що в 2010 році в Росії збільшився видобуток нафти і газу.

«Що стосується нафти, то ми вперше вийшли на рівень видобутку 505 млн. т на рік, і це найкращий показник у світі: Росія сьогодні посідає 1-е місце у світі з видобутку», - сказав В.ПУТІН.

17 лютого російський «Газпром» придбав 50% долі ENI у лівійському нафтовому проекті Elephant.