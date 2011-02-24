У Недригайлові за борги відключили газ райраді і адміністрації

У Недригайлові Сумської області приміщення районної ради і райдержадміністрації за борги відключене від газопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє інтернет-портал «Недригайлів сьогодні».

Як повідомив виданню керівник Недригайлівського відділення Роменського управління з експлуатації газового господарства Сергій СВИНАРЕНКО, газ у будівлі райради і РДА відключено за борги, які становлять 7 тисяч гривень. За його інформацією, 17 лютого районна рада була попереджена листом про те, що у разі несплати газ буде відключено. І от 22 лютого ультиматум набрав чинності, і газопостачання адміністративної будівлі було припинене.

Як довго триватиме газова блокада - поки не відомо.

На даний час адміністративна будівля має власну газову котельну, яку встановлено на четвертому поверсі. Через відсутність газопостачання неможливим стало і опалювання місцевих органів влади.