Україна святкуватиме 8 Березня чотири дні

В Україні робочий день з понеділка 7 березня перенесено на суботу 12 березня.

Це передбачено розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 листопада 2010 р. № 2130-р.

Як йдеться в документі, таке рішення прийнято "з метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня, Міжнародного жіночого дня", а також "з метою раціонального використання робочого часу".

Уряд рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державного казначейства та банківських установ) перенести робочий день з 7 березня в порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.