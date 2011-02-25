ЗМІ: Людям обіцяли гроші за «підтримку» Януковича у Києві

09:59, 25 лютого 2011
Політика
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У Києві збираються на мітинги

У Києві на площі біля Театру імені Івана Франка зібралося близько декілька сотень людей.

На запитання кореспондента "Української правди", чому вони тут зібралися, хлопці, жартуючи, відповіли: "Ну, хіба ви не знаєте, сьогодні ж таке свято!".

На уточнююче запитання, вони відповіли, що цього дня, 25 лютого, - річниця інаугурації Віктора Януковича, і вони пришли підтримати президента.

Активісти не мають ніякої символіки, за винятком одного прапора Партії регіонів.

У приватній розмові хлопці-студенти зізналися, що прийшли підтримати Януковича, оскільки їм запропонували за це гроші. Скільки саме, вони не уточнили, але відзначили, що це менше, ніж 150 гривень.

Між тим, в інших місцях у центрі столиці також збираються люди, деякі з них тримають українські прапори.

Зокрема, ближче до 10 ранку люди розмістилися на вулицях Банковій та Лютеранській. Крім того, на проспекті Перемоги, біля студії Довженка, також зібралися люди.

Українська правда

 

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