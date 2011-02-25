Скаргу Луценка суд розглядає без його участі

Апеляційний суд Києва сьогодні о 10.00 розпочав розгляд скарги екс-іністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо продовження терміну його арешту до 26 квітня за його відсутності у залі судових засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання адвокат Ю.ЛУЦЕНКА надав клопотання з проханням, щоб Ю.ЛУЦЕНКА було доставлено до суду, оскільки, за його словами, скаргу писав не лише адвокат, а й сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Суд, розглянувши клопотання на місці, відмовив у його задоволенні, мотивувавши це тим, що до суду не надходила заява, завірена керівництвом СІЗО, щодо доставки Ю.ЛУЦЕНКА до зали судових засідань

На засіданні присутні, крім сторін - учасниць процесу, народні депутати Тарас СТЕЦЬКІВ, Володимир ФІЛЕНКО, а також дружина і старший син Ю.ЛУЦЕНКА.