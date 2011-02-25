Податковий кодекс знищить легальний ринок праці?

Дія Податкового кодексу в нинішній редакції може знищити легальний ринок праці, вважає голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, коментуючи заяву керівництва Державного центру зайнятості про те, що менш ніж через два місяці роботи Податкового кодексу, тіньова зайнятість в Україні зросла вдвічі.

«Такі показники, - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА, - означають, що норми нового податкового законодавства розглядаються бізнесом як недружні з погляду створення робочих місць». На її думку, результати дії Податкового кодексу вбивають клин між роботодавцями і працівниками, адже легальний ринок праці стає нерентабельним для людей. При цьому шанси людей одержувати легальну зарплату з усіма відрахуваннями до соціальних фондів стрімко скорочуються. Це також означає подальше скорочення платежів до Пенсійного Фонду. «Якщо ситуація розвиватиметься так і надалі – на країну чекає колапс пенсійної системи», - попереджає голова парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що в Україні - один з найвищих рівнів соціальних відрахувань. «Українець платить до соціальних фондів у середньому 37% зарплати, тоді як житель США – 27%, ЄС – у середньому 19%. В результаті, близько 120 млрд. грн. зарплат на рік видаються в конвертах. Виведення зарплати з тіні дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду на 42 млрд. грн., що майже вдвічі перевищує нинішній дефіцит ПФ», - стверджує депутат.

Вона впевнена, що вирішенню цієї проблеми не допоможе розширення повноважень Державного центру зайнятості, як того хоче керівництво Центру. «Вирішити проблему допоможе справедливе податкове законодавство, - вважає депутат. – Тільки зниження податкового навантаження на заробітну плату і спрощення адміністрування податків може змінити ситуацію і збільшити легальний сектор праці. Тиск на людей тільки погіршує становище і розхитує національну економіку».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, проблема зайнятості лежить не в сфері адміністрування ринку праці, а в сфері створення комфортних умов для підприємців, які забезпечують цей ринок робочими місцями. «Влада знову йде не тим шляхом, намагаючись поставити чергові масивні двері на недобудований будинок економіки України», - попереджує депутат.