Янукович пояснює ріст цін світовими тенденціями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює зростання цін в Україні світовими тенденціями і вважає, що громадянам треба підвищувати зарплати і пенсії до світових стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною», відповідаючи на запитання громадянки.

Президент зауважив, що питання зростання цін та тарифів є дуже болючим для країни.

За його словами, на жаль, українці не живуть на окремій планеті, тому на процес ціноутворення впливають світові ціни, в тому числі й на енергоносії.

«І ми вимушені включати ці ціни в собівартість послуг», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про зростання цін на продукти харчування, Президент зауважив, що сьогодні потрібно навести порядок в аграрному секторі, аби країна вийшла на реальну собівартість продукції.

Водночас, на думку глави держави, найбільш дієвим механізмом боротьби зі збільшенням цін та тарифів є підвищення зарплат і пенсій, які, за словами В.ЯНУКОВИЧА, мають відповідати світовим стандартам.

«Щоб співвідношення ціни та заробітної плати було коректним по відношенню до людини», - сказав він, пообіцявши, що влада вирішуватиме це питання.