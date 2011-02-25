Янукович - львів'янам: ми приречені жити разом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює глибоке переконання, що українці приречені жити разом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на питання в рамках програми «Розмова з країною».

«Я переконаний у тому, що ми приречені жити разом на нашій чудовій землі – в Україні. І я буду робити все для того, щоб це так і сталося», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи, зокрема, на запитання жителя Львова про те, чи не варто українцям з огляду на нібито наявні культурні та ідеологічні розбіжності між східним і західним регіоном держави розділитися.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що з перших днів свого перебування на посту Президента приділяє неухильну увагу тому, як об’єднати Україну. «І я буду до цього прагнути. І саме тому, що ми різні, це не є недоліком, це є наше багатство. Розмаїття культур у нашій країні – це багатство нашої країни», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у цьому питанні не слід шукати легких відповідей. «Не треба шукати ідеологічні розбіжності, а треба думати, як жити разом у майбутньому. І сьогодні це питання до молодого покоління… Ми повинні зробити для них, щоб вони жили у єдиній країні, у якій будуть панувати спільні національні інтереси. А у нас національний інтерес один – щоб Україна була сильною, незалежною державою, щоб нас поважали у світі, а ми цим пишалися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.