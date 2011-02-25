Янукович травмував коліно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив журналістів пограти з ним у теніс, але зауважив, що не може давати накази охороні пропустити їх на корт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи у прямому ефірі на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

На запитання, чи не хоче він особистим прикладом заохотити українців вести здоровий спосіб життя і займатись спортом, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що займається спортом постійно. «Це питання окремої людини, її фізичних можливостей, я вважаю, чи звички займатись сортом. Я займаюсь постійно і стабільно спортом. Бігаю, але бігаю на корті. Просто так бігати у мене не вистачає часу. Тому я економлю час – трошки плаваю, граю у теніс», - розповів він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, зараз він «трошки травмував праве коліно», проте півтори години мінімум тричі на тиждень грає у теніс. «Якщо Ви граєте, можу запросити», - сказав Президент журналісту, який задавав запитання.

На уточнююче запитання журналістів, чи пустить їх охорона на корт, де Президент грає у теніс, В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Ви повинні розуміти, що я інколи не можу давати накази своїй охороні. Вони виконують свої обов’язки».