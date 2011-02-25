Тимошенко: владі приємніше слухати «Мурку», ніж поезію Лесі Українки

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нинішня антиукраїнська влада свідомо замовчала 140-річчя Лесі Українки.

Як повідомляється на сайті ТИМОШЕНКО, вона зазначила, що “на жаль, нинішня антиукраїнська влада свідомо замовчала 140-річчя Лесі Українки”. “Режим ЯНУКОВИЧА панічно боїться сильних жінок. Для нього приємніше крутити по телебаченню передачі, де прокурори грають бандитську "Мурку", ніж вшанувати жінку, яка разом із Тарасом Шевченком та Іваном Франком вивела українську літературу на світовий рівень”_ зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому процитувала слова Л.Українки: "Знову тьма, і жах, і розбрат. І знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній". За її словами, ці строки залишаються актуальними і сьогодні. “ Бо й досі наш народ страждає від поневолювачів - купки корупціонерів та олігархів, які грабують і ділять між собою національне багатство”- вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що “ми маємо взяти за зброю палке Лесине слово”. “Справді, мав рацію Іван Франко, коли сказав про Лесю Українку, що "ця хвора, слабосила дівчина - трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну Україну", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.