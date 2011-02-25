Янукович не проти примусити чиновників декларувати витрати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не проти введення законодавчої норми про декларування чиновниками та їхніми родинами своїх видатків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною», відповідаючи на запитання громадян.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає він за доцільне передбачити у новому антикорупційному законодавстві норму про декларування державними службовцями та їхніми родинами видатків, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що виступає за прозорість і відкритість у діяльності чиновників.

«Чим прозоріші будуть чиновники всіх рівнів, тим краще буде для держави», - сказав він.