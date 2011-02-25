Регіонал Бондик подав однопартійця Хару на «експертизу»

Народний депутат від Партії регіонів Валерій БОНДИК заявляє, що «шанси Василя ХАРИ бути обраним головою ФПУ, звичайно, є. І у мене також є».

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання про вірогідність переобрання В.ХАРИ головою Федерації профспілок України на з`їзді, наміченому на кінець березня 2011 року, передають Ukranews.

У 2010 році В.БОНДИК звернувся до Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. Корецького НАН України з низки питань, що стосуються профспілкової і депутатської діяльності В.ХАРИ.

Зокрема, на питання В.БОНДИКА, чи слід вважати законним обрання В.ХАРИ головою ФПУ не на з`їзді Федерації, а на засіданні Ради в листопаді 2008 року, вчені інституту відповіли негативно. Фахівці Інституту ім. Корецького дійшли висновку, що керівника ФПУ згідно із законами України і Статутом Федерації має обирати лише з`їзд.

Також у запиті В.БОНДИКА поставлено питання, чи законно В.ХАРА суміщає посаду голови ФПУ з роботою депутатом Верховної Ради. На думку фахівців Інституту, В.ХАРА, обіймаючи дві посади, порушив закон, оскільки народні депутати мають право займатися лише викладацькою і науковою діяльністю. На посаді голови ФПУ В.ХАРА одержує зарплату і веде господарську діяльність, несумісну з роботою в парламенті.

«Але ви маєте розуміти, що висновки Інституту Корецького не можуть мати юридичної сили», - зазначив В.БОНДИК. При цьому, як відзначив він, висновок Інституту Корецького було підготовлено, зокрема, на підставі рішення Апеляційного суду Києва, який ухвалив, що обрання В.ХАРИ головою ФПУ в 2008 році відбулося з порушеннями законодавства України і Статуту ФПУ.

На питання, чи існує конфлікт між окремими членами Партії регіонів і В.ХАРОЮ як депутатом від фракції ПР і членом президії цієї політичної сили, В.БОНДИК відповів, що такого конфлікту немає.

Як повідомлялося, у своєму інтерв`ю «Версіям» В.ХАРА заявив про конструктивну опозицію до Партії регіонів і уряду на чолі з Миколою АЗАРОВИМ, а також висловив готовність організувати масові протести проти пенсійної реформи і співпраці з МВФ.