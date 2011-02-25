Тимошенко підозрює, на що влада використає гроші МВФ

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що чинна влада має намір розрахуватися з "РосУкрЕнерго" коштами траншу Міжнародного валютного фонду та шляхом підвищення тарифів на газ для населення.

"Розрахунки з "РосУкрЕнерго" повністю забезпечуються не тільки траншем від МВФ, а ще забезпечуються прямим взяттям у людей грошей за рахунок підвищення цін на газ", - заявила Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції, повідомляє офіційний сайт Батьківщини.

Юлія Тимошенко нагадала, що лист намірів між Україною та Міжнародним валютним фондом було підписано у грудні 2010 року, а оприлюднення відбулося декілька днів тому, що свідчить про бажання влади приховати істинні наміри використання цих коштів.

"Несподівано ми знаходимо цей лист намірів, який пунктом 16 прописує порядок, як віддавати "Росукренерго" ці 12,1 мільярдів кубічних метрів газу. І тут прописано досить чітко, які етапи треба проходити. І, в першу чергу, з Російською Федерацією, з "Газпромом" по цій домовленості вперед отримують 1,5 мільярди доларів за транзит російського газу через територію України, що є гарантовано бюджетними грошима України, і за 16-м пунктом передбачено, що ці 1,5 мільярди доларів віддаються "Росукренерго". Не в бюджет, не на невідкладні видатки, не на збалансування державного бюджету, а прямо на корупційну оборудку, яку забезпечує "Росукренерго", а це значить – тіньове забезпечення родини Януковича", - пояснила вона.

"Дивний збіг обставин полягає в тому, що по цьому листу намірів Україна отримала другий транш – якраз 1,5 мільярди доларів. Я хочу запитати: це що, пряме фінансування оборудок, які в Україні всі експерти вважають неприхованою цинічною корупцією?" – додала екс-прем`єр-міністр.

Лідер партії "Батьківщина" також повідомила, що виплата боргу компанії "Росукренерго" відбудеться також за рахунок коштів, отриманих від підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. "Пункт 15-й, в якому сказано, що 50% ціни на газ для побутових споживачів та комунальних підприємств піднімаються з 15 квітня 2011 року, і наступне – проводиться повний перерахунок ціни на газ для побутових споживачів на тарифи на опалення", - підкреслила вона.

"Це значить, що всі ресурси і гроші від підвищення цін на газ і на тарифи і оплата за транзит російського газу на території Європи і частково фінансові ресурси другого траншу МВФ направляються в тіньову компанію "Росукренерго", - резюмувала Юлія Тимошенко.